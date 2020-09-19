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港大實驗室員工證實染疫

2020-09-19 列印
　　本港昨日新增三人確診新冠肺炎，當中兩宗屬本地感染，均與早前個案相關。另有消息指，港大醫學院實驗室兩名技術人員初步確診，其中一人覆檢後呈弱陽性，該技術員上周定期檢測呈陰性，相信在社區受感染。至於另一技術員，接受覆檢後證實是陰性。確診員工在六樓工作期間一直佩戴口罩，同層工作人士要接受檢測。

新增兩宗本地確診

　　昨日新增的兩宗本地感染個案，包括一名五十五歲女子家住油塘邨美塘樓，上周六（十二日）發病。另一名二十四歲女患者，家住旺角砵蘭街三百號，周三（十六日）發病。輸入個案方面，一名五十一歲女子由英國抵港，本月六日發病，她家住大埔船灣詹屋村。

　　此外，再多一名八十一歲男患者不治，他有長期病患，上月十九日因肺部感染及心跳異常入院接受治療，其後確診。惟病人因細菌性肺炎病情惡化，延至前晚離世。本港累計有一百○三名病人離世。
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