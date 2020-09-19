港大實驗室員工證實染疫

新增兩宗本地確診
昨日新增的兩宗本地感染個案，包括一名五十五歲女子家住油塘邨美塘樓，上周六（十二日）發病。另一名二十四歲女患者，家住旺角砵蘭街三百號，周三（十六日）發病。輸入個案方面，一名五十一歲女子由英國抵港，本月六日發病，她家住大埔船灣詹屋村。
此外，再多一名八十一歲男患者不治，他有長期病患，上月十九日因肺部感染及心跳異常入院接受治療，其後確診。惟病人因細菌性肺炎病情惡化，延至前晚離世。本港累計有一百○三名病人離世。
疫情下市民減少出行，或投放更多時間在電子遊戲上。SONY日前舉行發佈會，宣佈終在七年後推出新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5），香港兩個月後開售，昨午起接受機迷預訂。大批機迷聞風而至，多...
2020-09-19
美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）訪台擊千浪，中國解放軍東部戰區表示，東部戰區在台灣海峽海空聯合軍演，表明此舉是因應台美交流頻繁所採取的正當及必要行動。台灣空軍司令部亦發佈，解放軍有十八架軍機進入台灣的空域，遭廣播驅離。 據中國解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校表示，近日解放軍東部戰區將在台灣海峽進行戰備警巡和海空聯合演練，檢驗多軍兵種一體化聯合作戰水平。他表明，有關行動是應對當前台海局勢的必要舉措，有利於提高戰區部隊捍衛國家統一和領土主權安全的能力。戰區部隊堅決履行職責使命，有信心有決心挫敗任何人、任何勢力以任何形式策劃實施「台獨」分裂活動。 台灣空軍司令...
2020-09-19
中美的科技戰繼續愈禁愈多。美聯社報道指，美國商務部將在周日開始就使用TikTok和微信在美國推出交易禁令。而周四傳出TikTok母公司字節跳動和甲骨文與美國財政部，就交易條款達成了初步共識。 據商務部...
2020-09-19
由德祥地產及市建局合作發展的長沙灣單幢盤海珀，周四（17日）公佈首批50伙價單，包括開放式及兩房戶型，開放戶折實價536.7萬起，四個位於現樓的示範單位即日開放。 發展商日前公佈首批50伙價單，折實平...
2020-09-19
恒指連跌兩日後，受惠A股走強反覆靠穩，但仍然受制於10天線（24538）及100天線（24689），收市未能企穩24500點，終收報24455點，反彈114點，惟全周微跌47點，連續第三個星期走弱。恒生科指收報7371點，回升0.96%，全周累漲2.7%。港股成交金額增至1440億元。 A股全線走強，其中滬指抽升逾2%，重返3300關口。上證指數收報3338點，升2.07%；深成指數收報13245點，揚1.77%；兩市成交合計8357億元人民幣。 國壽抽升4.5% 藍籌保險股表現標青，國壽（2628）抽升4.51%，收報18.56元；平保（2318）漲2.39%，收報83....
2020-09-19
曼聯過往擁多名優質荷蘭外援，如今輪到中場雲迪碧克接力延續荷蘭魂。此子早前於友賽披甲即廣受好評，今晚英超勢領軍主場大勝水晶宮揭開紅魔生涯首頁，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（Now4K 611、621台周日凌晨0:30直播） 歷來共有十一名荷蘭外援曾效力或正效力英超時代的曼聯，最成功必數雲達沙、雲尼斯杜萊、尹佩斯和史譚，如今第十二位紅魔橙軍雲迪碧克亦備受期待。這名以三千五百萬鎊從阿積士來投的中場，以攔截準繩和後上扣關見稱，前季曾率隊殺入歐聯四強。這名廿三歲新兵上周三才向紅魔報到進行首課操練，三日後即首次為新東家於熱身賽披甲，雖然球隊0:1不敵阿士東維拉，但他多次盤扭過人、引球...
2020-09-19
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
39歲的袁偉豪和29歲張寶兒（Bowie）傳婚訊多時，早前Bowie在社交網晒性感透視紗裙更惹來影婚照猜測，惟兩人一直否認婚訊。未料袁偉豪前晚突然在社交網分享去年在加拿大求婚成功影片，紀念求婚一周年，...
2020-09-19
說來也巧，昨天說蘇東坡的《前赤壁賦》，蘇東坡夜遊赤壁，感悟大自然的慷慨，「江上之清風，與山間之明月，耳得之而為聲，目遇之而成色，取之無禁，用之不竭。是造物者之無盡藏也。」剛說完蘇東坡，就看到「李嘉誠基金會」向本港四所大學捐款港幣一億七千萬，支持多個科研項目，為提升香港科技競爭能力而出力。 李嘉誠先生為此給四所大學的校長寫了信，說明捐款原由，他在信中，也提及了蘇東坡的《前赤壁賦》，引用了「取之無禁，用之不竭。」這兩句話。 李先生向來注重教育，常說「知識改變命運」，鼓勵年輕人求知上進。蘇東坡說「取之無禁，用之不竭。」是形容人在大自然中的愉悅，清風明月，任君欣賞享用。而李先生則將...
2020-09-19
練馬師賀賢申請替出戰周日第五場的「北極光」在配備中加入頭罩，受薪董事小組就此事向他作出查詢。「北極光」上仗於三月十四日出賽時獲勝，當時並無佩戴頭罩。 賀賢解釋，「北極光」在操練時愈來愈難以穩定走勢，因此他替該駒佩戴頭罩進行操練，並認為該駒有因而受惠。他說，他在上述賽事前曾安排「北極光」進行兩次試閘，而該駒第一次佩戴頭罩試閘時，在閘內顯得十分煩躁不安。然而，在第二次試閘時，「北極光」在閘內情緒較為穩定，試閘表現良好。小組考慮了賀賢就此項申請所提出的理據後，批准「北極光」在周日第五場賽事中佩戴頭罩上陣。 而練馬師蔡約翰則申請，為出戰周日第六場的「共創繽紛」，在配備中加入繫舌帶。...
2020-09-19