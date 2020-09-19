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歐洲多國 再施限聚

2020-09-19 列印
　　全球新冠肺炎確診人數突破三千萬。世衛警告，歐洲過去一周新增逾三十萬宗確診，形容歐洲現時情況為所有人敲響警鐘。歐洲多國實施限聚措施。

　　全球有逾三千○二十萬人染疫，近九十五萬人不治。世衛歐洲區域辦事處主任克盧格重申，隔離是抗擊新冠肺炎疫情的基石，歐洲國家應協調一致，以科學態度共同應對。同時，英國下周一實施限聚措施，不批准進行多於六人的群組聚集。在奧地利，私人室內地方的聚會及派對亦不能夠多於十人。

　　此外，美國副總統彭斯前任女助手、曾在白宮內參與抗疫專責小組工作的特羅耶（周四公開炮轟，總統特朗普沒有保護美國公眾，只關心自己，尤其是關心自己爭取連任。

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