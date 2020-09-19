  • 2020年9月19日 星期六
  • 27º
  • 94%
熱門： 柳俊江行蹤施覺民劉小麗PlayStation 5

日報新聞 > 港聞

港府申撥款84億購1600萬劑疫苗

2020-09-19 列印
■計劃預購最少兩款不同藥廠，足夠供應最少全港兩倍人口的疫苗劑量。
Previous Next

　　食衞局局長陳肇始指出，港府會採取「雙管齊下」的策略，最少採購全港兩倍人口的新冠肺炎疫苗劑量，即超過一千六百萬劑。政府向立法會申請撥款超過八十四億元，採購疫苗和安排接種。

  港府已參與全球疫苗獲取機制，能提供香港三成人口疫苗劑量，作為照顧最脆弱群組的安全網。政府引述全球疫苗免疫聯盟估算，約一半候選疫苗未能通過測試。為分散風險，計劃預購最少兩款不同藥廠，足夠供應最少全港兩倍人口的疫苗劑量，平均每劑成本約一百七十元；另計及儲存、運輸和行政費等合共逾八十四億元。

  此外，目前內地已有十一款新冠肺炎疫苗進入臨牀階段，其中四款進入三期臨牀試驗；江蘇下周將展開五十五歲以上人群的大規模臨牀試驗。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd