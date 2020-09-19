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與李宇軒失聯 家人籲國際社會關注

2020-09-19 列印
■李宇軒家人表示，已與李失去聯絡，希望國際社會關注事件。
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　　十二名港人早前涉嫌偷越國（邊）境，現在深圳鹽田看守所被刑事拘留，其中包括涉嫌違反《港區國安法》的「香港故事」成員李宇軒。李宇軒家人昨日表示，已與李失去聯絡，希望國際社會關注事件，確保他在內地的人權及安全，並協助律師與他會面。

　　李宇軒家屬在社交媒體facebook開設專頁「李宇軒失蹤」，並刊登聲明指，至今都無李的消息，相信他與另外十一名香港青年，上月二十三日乘坐快艇由香港往台灣途中被內地當局截獲，現在深圳被拘留。聲明呼籲國際社會關注事件，要求內地當局確保李宇軒安全，並提供證據，確認其實際身處地點，並允許家屬委託的律師與他會見。

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