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美參議院提法案助港人赴美

2020-09-19 列印
　　美國民主黨參議員昨提出全面應對中國的法案，涉及金額超過三千五百億美元，當中包括容許港人及新疆人申請赴美，向他們提供政治庇護，並對違反人權的中國官員實施制裁。法案亦會支持美國增強製造業能力及美企競爭力等。同時美國須重申對包括世界衛生組織在內的國際組織的承諾。

　　美國參議院目前由共和黨控制，暫未知法案能否通過。但共和黨參議員、外交事務委員會主席里施指，應對中國關乎整個美國的利益，希望可綜合兩黨提議，提出跨黨派方案。

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