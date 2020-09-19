  • 2020年9月19日 星期六
  • 27º
  • 94%
熱門： 柳俊江行蹤施覺民劉小麗PlayStation 5

日報新聞 > 港聞

救護員體能測試暈倒命危

2020-09-19 列印
　　將軍澳消防及救護學院有救護員日前懷疑在體能測試期間暈倒，據悉他當時正在跑圈，同袍曾為他急救，其後須送院搶救，至昨日依然危殆。消息又指，體能測試內容包括單雙槓、引體上升，及四千八百米長跑等。

　　據悉，男事主三十二歲姓梁，駐守荃灣，前日到百勝角消防及訓練學院參與周年體能測試。約傍晚五時許，梁在跑圈時陷入昏迷，同袍曾為他急救，隨後要由救護車送往將軍澳醫院，再轉送聯合醫院。據了解，男事主體溫一度達四十度，於深切治療部通宵搶救後，體溫回復正常，至昨早仍然危殆。

　　消防處去年起已因應疫情暫緩體能測試，至近期恢復。本港過往亦曾發生類似事件，在二〇一八年九月十九日，有三名見習消防隊長在上址接受體能訓練時不適，須由救護車送院。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd