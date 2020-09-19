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美五人感染東部馬腦炎 死亡率逾三成

2020-09-19 列印
美五人感染東部馬腦炎 死亡率逾三成
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　　美國密歇根州周二宣佈，懷疑一名市民被蚊(見圖)叮後，感染東部馬腦炎（EEE）。當地衛生部門呼籲，市民於天黑後留在家中，地方官員亦應考慮推遲、改期或取消黃昏或黃昏後的戶外活動，尤其是涉及兒童的活動，以減低市民被蚊蟲咬傷的機會。美國今年有五人確診東部馬腦炎，死亡率達三成三。

        東部馬腦炎是一種非常罕見的疾病，通過受感染蚊子的叮咬傳播，患者受感染後會出現類似流感症狀，如高燒和頭痛，亦可能出現肌肉酸痛、精神不振、頸項強直或思緒混亂，嚴重可導致 腦炎。人類和其他哺乳動物被感染後，不會傳播疾病，至今沒有用於人類的東部馬腦炎疫苗。

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