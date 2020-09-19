﻿「點滴」克服困難 蓋建夢想家園

受疫情打擊，香港面臨前所未有的危機，但相較水資源短缺地區的居民，港人仍算「身在福中」。食水短缺可導致失學及貧困等連串困境，疫情籠罩下情形更甚。立足香港的慈善機構「點滴是生命」致力為部份亞洲地區居民帶來乾淨食水、重建學校及提供兒童營養餐，即使疫情下困難重重，包括籌款額下跌、建材短缺等，仍堅持如期完成項目。



「點滴是生命」（以下簡稱：「點滴」）總部設於香港，主要針對中國、尼泊爾、緬甸、柬埔寨等地缺乏水資源的問題，與當地機構合作，制定可持續發展水項目，例如水泵、自流供水系統塘壩等，同時亦協助建設學校，為病童提供營養餐等，從而幫助當地兒童脫貧。



上半年籌款困難



「點滴」的捐款者主要來自香港，今年受疫情影響，上半年籌款困難，包括「點滴揹水」等大型籌款活動一度延期，最終被迫取消。「點滴」發言人解釋，因應疫情，今年將賣旗活動改在網上，七八月時估計市民因獲政府派一萬元後會踴躍捐款，彌補上半年的部份損失，直至今年九月，共籌得約一千萬善款，仍相比去年全年的二千三百萬少，料今無可避免下跌約三成五。



上半年多國受疫情困擾，點滴在外地推動的計劃亦受影響。發言人指，現時中國、柬埔寨、緬甸等地的項目已恢復，滯後的進度不久可趕上。尼泊爾七月中出現第二波疫情，全國實施「封城」措施，許多建材無法如常運輸，水項目、學校重建等工程被迫停頓；至於少部份項目，例如貨櫃圖書館等，則仍按計劃推進。發言人強調，點滴今年計劃在尼泊爾完成三千六百個項目，預計有二百五十萬受惠，該目標不變，所有工程進度目前雖滯後兩至三個月，但相信下半年可以加緊趕上。



發言人說，點滴成立至今已幫助四百萬人，今後會一如既往，為有需要人士帶來潔淨食水，因這是人生存的基本權利，亦是解決失學、貧窮等問題的關鍵。



疫中行善系列三之三







