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﻿失明女復「見」未來

2020-09-19 列印
﻿失明女復「見」未來
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　　甘肅偏遠山區食水荒，與爺爺相依為命的金玲因飲了受污染的水源，自小雙目失明（見圖）。為了找到乾淨食水，以往她與爺爺要走一段很遠的路程挑水。自「點滴是生命」為金玲家修建水窖後，她不用再擔心爺爺的生活，可安心進入城裡的特殊學校學習。現在的金玲已建立家庭，與丈夫經營一家按摩店，且誕下一個健康的兒子。回想起來，她坦言:「這是做夢都不敢想的事。」
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