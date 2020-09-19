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﻿簡陋村校大變身

2020-09-19 列印
　　尼泊爾二○一五年發生八點一級大地震，不少校舍倒塌。為了協助受影響的學生，「點滴」一七年起在當地協助重建學校。其中在Phujel Gorkha地區，學生早前只可在竹子或鐵皮搭建的簡陋簷篷上課，「點滴」為他們重建一棟兩層高的教學樓後，現在逾四百名學生都可在裡頭安心學習。
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