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﻿貧鄉生活大改善

2020-09-19 列印
■在柬埔寨，「點滴」為Mr Cheat新建了高架屋。
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　　在柬埔寨一個小村落，Mr Cheat一家四口的生活非常貧困，居所簡陋，起居飲食與禽畜一起。Mr Cheat過去常有頭痛及腹痛，一日痛至暈倒，送院治療。醫生診斷他長期飲用露天池塘污水，導致胃腫瘤，要做手術。為了籌足手術費，他一家賣掉了僅有的牛，儘管手術順利，康復後卻有一段時間不能工作，一家經濟陷入困境。點滴二○一八年為Mr Cheat一家建造了地下水泵，且搭建可抵擋暴雨及洪水的高架屋，大大改善生活。現在，Mr Cheat是點滴僱用的水泵技工，協助村民興建水項目。
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