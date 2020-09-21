﻿僑領指印度檢測易造假 600印裔將湧港 恐混入 冒陰性毒王

新冠肺炎第三波疫情本地個案低企，輸入個案卻反彈。本月至今輸入個案共八十七宗，當中三成四來自印度，反映當地疫情正在大爆發。本港印裔社團領袖毛漢估計，約六百名持香港身份證的印度人急於回港，但當地的檢測結果不太可靠，他更聽聞造假輕而易舉，要求政府維持機場的檢疫措施。有防疫專家表示，若發現外地檢測機構涉假報告，港府應授權航空公司拒絕持相關機構陰性證明者登機。



衞生防護中心昨日公佈，本港新增二十三宗個案，當中僅四宗為本地的關連個案，患者均無病徵，其中兩人居於石硤尾邨美賢樓，其餘兩人家住旺角砵蘭街三百號，另外十九宗則為輸入個案，當中八人來自印度、七人來自尼泊爾、三人來自菲律賓，以及一人來自瑞典，反映本地疫情隱定，外地輸入個案卻持續上升。



由九月一日至前天，本港透過機場檢測及檢疫，找出八十七名入境染疫者，當中三十人來自印度，佔三成四；另有二十五人來自菲律賓，佔約兩成八；第三大輸入群組則來自尼泊爾，佔八人。



「攞陰性報告易過借火」



印度患者入境人數上升，與該國疫情近期大爆發有關。香港印度協會前主席毛漢接受本報訪問時表示，據他了解，現時約有逾一千名持香港身份證的印裔人在印度，預料當中有六百人急於趕回香港開學、上班或避疫。他認為，港府必須接受這批港人回港，但擔心部份人所持檢測報告的可信性，因為他聽聞印度有人「偷龍轉鳳」，以他人的樣本交化驗所，「要攞陰性報告易過借火」。



毛漢促請港府了解印度各間檢測機構的可信性，並只接受可靠檢測機構及醫院的報告。他坦言，不想香港人誤解印度返港人士「帶病毒返香港」，但如情況惡化，建議港府可以考慮暫時禁止來自印度的客機來港。



對於印度檢測造假問題，港府顧問專家、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，早已得悉部份海外實驗室並不可靠，本港難以干預其他國家的檢測方式。但他同時派定心丸，指近期輸入個案上升，反映本港邊境的防疫檢測措施有效，能夠截到來港的確診者，避免他們進入社區。被問及能否禁止由印度出發經其他地方轉機的人來港，他認為︰「好難長期咁做。」



呼吸系統專科醫生梁子超則建議，若某地區的檢測機構結果「陰轉陽」比率偏高，港府應考慮停飛當地與本港的航線，並授權航空公司，不准持有相關檢測機構證明的人士登機，令當地機構作出改善。



印度疫情直追美國



全球有逾三千零八十萬人染疫，近九十六萬人不治。印度疫情急速惡化，單日確診連續多日超過九萬宗，累計超過五百四十萬人染疫，近八萬七千人不治。印度病例數目已僅次於美國，不少專家估計，印度疫情持續，下月便會成為全球確診病例最多的國家。