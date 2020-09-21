﻿國泰港龍吉隆坡線受累停飛

國泰港龍航空前晚接獲通知，指上周五（十八日）由馬來西亞吉隆坡抵港的KA734航班上有五名乘客確診，五人均由印度乘搭印度快運航空航班往吉隆坡，再轉乘港龍班機來港。國泰港龍按衞生署指示，暫停往來吉隆坡及香港的客運服務，為期兩周，至十月三日為止。有航空業人士指出，不少持香港身份證的印度人急於回港，由於印度直飛本港航班少，甚至已停止，故不少人透過第三地轉機來港，令航空界擔心，一旦機上有多人染疫，會連累相關航線被停飛。



與此同時，印度航空營運上周五由新德里飛抵香港的AI310航班，機上六名乘客確診，衞生署已禁止印度航空營運的客機昨日至十月三日期間着陸香港。



衞生署嚴厲封阻播疫直航



衞生署上周二（十五日）起收緊就執行《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》以禁止飛機着陸香港的標準。若抵港民航客機上有五名或以上的乘客確診，或連續兩班相同航空公司從同一地點抵港的客機有三名或以上的乘客確診，相關公司從同一地點抵港的民航客機將被禁止着陸香港十四天。