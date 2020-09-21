﻿雨中單車飛越對面線 ﻿﻿「準舅仔」捲旅巴車底亡﻿

荃灣發生樂極生悲單車意外！一名「準舅仔」偕好友踩單車耍樂駛至一個左彎落斜時，疑天雨路滑高速下失控越過對面行車線，遭上斜旅遊巴撞倒復輾過，頭部重創昏迷，報警送院後傷重不治。



疫情稍為緩和下，不少市民假日踩單車散心！昨晨十一時許，二十六歲姓馮事主，與兩男一女友人到荃灣踩單車。據悉，當時下着驟雨，他駕車至近光板田村一個落斜左彎位時，疑路滑及車速高，失控越過對面行車線，遭一部駛至旅遊巴右車尾撞倒復被捲入車底輾過，頭部重創昏迷。五十歲姓曾旅巴司機隨即停車報警將傷者送院，惜搶救無效死亡。意外原因警方仍調查中。



意外後，肇事單車零件散落路面，包括一個GPS車表。死者三男女友人聞訊到場了解情況，警方封鎖一條行車線調查期間，仍有不少踩單車的人士經過。一名姓馬單車漢表示，現場平時不少人會踩單車路過，如落斜時地面乾爽，平均時速約為每小時三十公里，亦會與車輛保持兩、三個車位的距離。



有單車手表示，荃錦公路彎位有一定危險性，因為有外來車輛及十字路口等因素，而公路單車一般速度較快，車手只能控制車速及帶齊裝備，包括頭盔等，最重要是落斜時控制車輛速度。由於事發時天雨路滑，交通情況難以預料，估計肇事單車車速頗高出意外。



肇事單車價值逾兩萬元



二十六歲死者為一名「準舅仔」，任職地盤工，家中獨子，有兩姊一妹，與父母同住粉嶺華明邨耀明樓一單位。據鄰居稱，馮父為超市貨車司機，返通宵班負責運貨，母則為保安員，亦要通宵當值，因工作關係在別處居住，間中會回家與家人團聚。街坊稱，事主的三十一歲長姊近月蜜運成功，兩周前始過大禮，當日馮母亦特意回家打點一切，不料家中紅事變白事，令人惋惜；至於肇事單車為美國單車品牌Specialized一九年推出的Men's Tarmac Disc Sport單車，售價約為二萬一千港元，但鄰居從沒見過死者推出推入。



警方資料顯示，今年首七個月共發生近一千二百宗涉及單車意外，釀成至少十一人死亡。



