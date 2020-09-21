40年歷史叙福樓全線結業

飲食業受疫情衝擊，生意難做。叙福樓位於天水圍頌富商場的最後一間酒樓因業主拒絕續約，於本月中結業，意味該集團經營的粵菜酒樓市場已告一段落。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍表示，近十年來酒樓經營愈來愈困難，即使結業也沒有遺憾，不排除日後以另一種形式回歸。



「叙福樓」有近四十年歷史，主打廣東佳餚美點及海鮮精品，九十年代全盛時期曾擁有三十三間酒樓。最後一間叙福樓酒樓因遭領展拒絕續租，被逼結業。



黃傑龍坦言疫情可能是催化劑，「要繼續做下去，比想像中更困難。」



黃傑龍的父親黃耀鏗亦稱，今次疫情是入行半個世紀以來最難捱的日子，「沙士很短暫很快就過，今次由過年開始，差不多都到中秋了。」黃傑龍指不排除會以「某種形式」讓叙福樓再次出現，有可能專做點心。



