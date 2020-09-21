港府三千億挺各行業 財爺：料提振經濟5％

財政司司長陳茂波發表網誌，指疫情自年初以來反反覆覆，多類處所因控疫需要，不時被要求暫時關閉，導致較長時間的停業，對相關的企業及打工仔來說，「經歷了漫長的嚴冬」。他指，港府前後三輪防疫抗疫基金措施，加上財政預算案的紓困措施，合共逾三千億元，相等於本地生產總值約百分之十一，料可為本地生產總值提供稍高於五個百分點的支持作用。



卡拉OK業界盼改善環境



陳茂波又在網誌分享短片，顯示他視察銅鑼灣一間卡拉OK。卡拉OK負責人向他指，希望盡快改善營業環境，財爺回應說：「我們一起做好疫情控制，那就可以延長開放時間，亦希望疫情處理得好，不需要再出現時開時關的情況，其實最重要有生意做。」負責人本欲邀請財爺獻唱一曲，但他以「未學、未識過、唔啱key」而不從。



