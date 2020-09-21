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張建宗籲支持抗疫基金撥款

2020-09-21 列印
張建宗籲支持抗疫基金撥款
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　　政務司司長張建宗(見圖)發表網誌，指他將與多名局長就第三輪「防疫抗疫基金」的撥款申請，於本周五出席立法會財務委員會會議，希望議員以大局為重，在疫情持續和經濟困局下，與政府對抗疫情，發展經濟，改善民生，凡事以社會整體利益為依歸，避免不必要內耗。

  張建宗表示，公共資源有限，政府在有限空間盡力為民紓困，應從宏觀、客觀和整體的角度，評價一系列支援措施。第三波疫情未完，專家估計冬季可能出現第四波疫情，加上外圍經濟及地緣政治形勢嚴峻，政府要審慎理財，避免財政儲備急速萎縮，但亦要適度支援受影響的企業及人士，要取得平衡。

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