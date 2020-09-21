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鴨脷洲避風塘海水變奶白色

2020-09-21 列印
■鴨脷洲深灣軒一個雨水渠出口，附近海水變奶白色。 網上圖片
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　　南區區議員陳欣兒昨在fb專頁表示，前日中午收到居民通知避風塘近鴨脷洲一帶海面變成奶白色，通知環保署跟進此海水污染問題，認為或從排水口流出。但環保署昨視察後指未能確認白色污水的來源。

環保署：未能確認污水來源

　　陳欣兒指污染海面位置有一排水口，污染物有機會是從排水口流出。

　　環保署表示，前日下午接獲海事處通知，指近香港仔鴨脷洲深灣軒的一個雨水渠出口附近海面有白色污水，昨早派員到場抽取水樣本作化驗，並沿上游方向巡查雨水渠道及附近地方，但未能確認白色污水的來源。有關海面已回復正常，會繼續密切留意附近一帶情況，若確認污染排放來源，會向涉案人士採取執法行動。

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