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一哥落區「接call」執勤 處理三案

2020-09-21 列印
■鄧炳強上周六與多名前線警員，登上深水埗巡邏車落區。
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　　警隊工作繁重，更要無時無刻接受市民求助。警務處處長鄧炳強前日罕有地親身去深水埗區，並與數名前線警員登上巡邏車「接call」，並處理涉及盜竊及傷人等三宗案件。市民當日若有需要撥打報警熱線「三條九」，有機會見到「一哥」親身到場。

　　身穿淺紫色襯衫的「一哥」鄧炳強，上周六早上罕有地現身深水埗區，與多名前線警員登上深水埗巡邏車落區半日，一齊「接call」執勤，除了為下屬打氣之餘，同時加強了解前線的執勤情況。據了解，該輛巡邏車共處理了三宗案件，包括盜竊和襲擊致他人身體受傷各一宗，以及發現有人被困，須要消防爆門拯救一名婆婆。

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