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與多地商旅遊氣泡 邱騰華：建基雙邊防疫

2020-09-21 列印
與多地商旅遊氣泡 邱騰華：建基雙邊防疫
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　　商經局局長邱騰華昨指，與十一個國家地區初步商討旅遊氣泡安排時，部份或有額外要求，例如地方較大的國家會限制入境者活動範圍，亦要研究雙方往來航班上，是否容許兩地以外的旅客同機。

　　他又指，商討前提需建基於雙邊防疫工作；若要恢復往來，出發前須接受雙方認可的病毒檢測，到達後亦要再做檢測。

　　旅遊界立法會議員姚思榮指理解其他地區或要實施額外限制，但他指出即使開關後，港府仍須檢視外地的檢測標準是否與香港一致，以防感染漏洞。旅遊促進會總幹事崔定邦亦說，旅社普遍認為重啟業務才是自救方法，故當旅遊氣泡設限制時，仍會照樣開團。

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