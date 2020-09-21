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遺運送箱內逾半句鐘 北區醫院四血漿報廢

2020-09-21 列印
　　北區醫院發言人昨表示，該院血庫於本月九日接獲輸血服務中心通知，由該院回收的血液製品運送箱中發現四包血漿，由於已放置在室溫超過三十分鐘不適宜使用。初步調查發現，該四包血漿是由輸血服務中心於九月八日送至該院血庫，但因溝通問題未有存放於指定冷藏庫，而遺留在運送箱內。

　　醫院非常關注事件，昨日已向醫管局通報事件，並會成立調查小組，檢討血庫接收及處理血液製品的流程，提出改善措施，強調有關事件沒有影響病人治療，但向捐血者及市民致歉。

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