海關拘四人 包括酒樓負責人 假恆香月餅 內地製港散貨

中秋節臨近，海關破獲偽冒老牌月餅騙案。海關接獲市民投訴，指元朗一間酒樓以正價恆香月餅的七折優惠，推售月餅及餅券，派員到酒樓及區內一個貨倉調查，檢獲三百四十盒冒牌恆香月餅及二百張假餅券，拘捕一名主腦及酒樓董事等四名男女。



海關版權及商標調查科高級監督謝國強表示，海關接獲市民舉報，指元朗一家酒樓出售懷疑冒牌月餅及月餅券，並誤導顧客稱可往月餅品牌分店換領月餅，顧客前往換領時，職員指出餅券是假冒的。



疑有百盒流入市面



關員蒐證後，上周五採取行動，掩至元朗西菁街涉事「嘉嘉好宴會廳」酒樓調查，搜獲一百七十盒冒牌恆香月餅及約二百張懷疑附有虛假商品說明的月餅換領券，拘捕三名年齡介乎三十九至五十一歲的酒樓董事、負責人及職員。



關員同日再到元朗大樹下西路一個月餅貯存倉庫搜查，再搜出一百七十盒冒牌月餅，拘捕一名七十七歲疑為集團主腦男子。據悉，他負責委託涉事酒樓以正貨價七折發售冒牌月餅。這批冒牌恆香月餅，售價由一百五十八至一百九十元不等，大部份為雙黃白蓮蓉月、流心奶黃月及五仁月，其中以雙黃白蓮蓉叫價最貴，但仍比正貨便宜約兩成。



謝表示，冒牌月餅與正牌包裝不同，其中一款冒牌雙黃白蓮蓉月餅，正貨月餅盒為金鐵罐包裝，並有QR碼；冒牌貨卻以紅色硬紙盒包裝，沒有QR碼，而且印着元朗舊廠房的地址。他不排除有不法之徒訛稱「香港品牌內地版」，企圖銷售內地市場，卻受疫情影響，冒牌貨無法運往內地，故「出口轉內銷」，企圖瞞騙本地消費者。



餅券七折 無法換貨



海關估計，冒牌月餅只在涉案酒樓發售，少於一百盒流入市面。海關把檢獲冒牌月餅送往政府化驗所作檢驗，估計這批偽冒月餅總值約九萬元。「嘉嘉好宴會廳」酒樓經理聲稱，酒樓亦是受害者，並已報警。此外，恆香老餅家建議市民，經餅家的門市、官網及各大型超市購買月餅及月餅券，以確保享用正貨。