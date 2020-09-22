  • 2020年9月22日 星期二
  • 29º
  • 77%
熱門： 新冠肺炎陳振聰柳俊江關愛基金陳同佳

日報新聞 > 港聞

美股中段跌828點

2020-09-22 列印
　　多家跨國銀行被指涉及洗錢醜聞，加上歐洲疫情有轉壞跡象，外圍股市普遍下挫，美國股市本周首個交易日跟隨外圍顯著下跌，杜指中段報二六八二八點，跌八百二十八點；納指則報一○六一七點，跌一百七十五點。滙控美國預託證券價格見二十八點四九港元，跌零點八一港元；騰訊則見五百零八點二六港元，跌八點二四港元。紐約期金報每盎司一千八百九十六點四美元，跌六十五點七美元；紐約期油則報每桶三十八點七三美元，跌二點三八美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd