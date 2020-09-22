中秋前放寬限聚至六人

本地感染的新冠肺炎病例持續低企，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，政府將視乎未來數天疫情的發展，包括酒樓或食肆有否出現疫情爆發，或社區感染源頭不明個案有否回升等，以決定中秋節及國慶長假期的限聚令安排，或會由四人放寬至六人。他呼籲各業界遵守措施，擔心「一旦爆發又打回原形。」



疫情反覆 許樹昌籲守法



許樹昌說，有傳媒拍攝到有酒吧不止兩人一枱，形容是高危行為，若多人對話，飛沫濃度可以很高，呼籲業界保持空氣流通，加設高效能的空氣清新機。



被問到市民在中秋節或有聚會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，聚會中可能會有隱性患者，若身體不適，應避免參與，並呼籲「盡量唔好太大班人」，在進食以外的時間佩戴口罩，保持個人環境衞生。



