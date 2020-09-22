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餐飲業促中秋鬆綁

2020-09-22 列印
餐飲業促中秋鬆綁
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　　中秋將至，不少家庭想外出用膳慶祝。餐飲聯業協會會長黃家和（見圖）接受本報查詢時說，中秋家庭聚會主要是六至八人，在現行四人限聚令下，食肆可以安排一家人分兩枱坐，若政府可以放寬至每枱六人，對食肆生意將有明顯的幫助。他續指︰「部份市民已習慣在家用膳或叫外賣，未必所有人會湧出嚟慶中秋，生意無可能回復以前咁。」因此，他估計長假期的生意額，僅較四人限聚令上升約三成。

　　他透露，業界在中秋假期的訂座只有兩、三成滿，遠不及過往同期的七、八成，盼本地疫情持續緩和，訂座情況好轉。他促請政府盡快公佈放寬措施的細節，讓業界及早制定合適的套餐優惠，安排足夠人手和食材，「到時唔使咁哩啡！」

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