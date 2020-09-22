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股評人料或反彈 籲勿急於沽貨

2020-09-22 列印
　　滙控昨被不利消息拖累，股價跌破三十元。有股評人認為，若然消息屬實，預計滙控股價會進一步下跌，但短期內或會出現技術性反彈，建議市民不要急於沽貨。

　　訊匯證券行政總裁沈振盈認為，過去一段時間，滙控股價都在跌，昨日突然傳出不利消息，更導致跌破三十元。他預料，若然滙控確實被列入內地首批《不可靠實體清單》，加上疫情拖累第三季度的經濟及樓市，銀行股不可避免受壓，中長期而言，預料滙控股價會進一步下跌。

　　但沈振盈又指，歐洲央行或許明年初取消銀行停派股息的要求，加上他個人認為滙控被列入清單的可能性較低，相信滙控股價短期內出現技術性反彈，建議市民近期不要急於沽貨，可看清形勢再作決定。

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