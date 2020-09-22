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中港鑽石走私 五年偷運44.5億貨

2020-09-22 列印
中港鑽石走私 五年偷運44.5億貨
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　　內地海關部門昨日偵破大型鑽石走私案，犯罪集團利用水貨客來往香港和深圳，由二○一五年至今涉嫌走私鑽石總值三十八點八億元人民幣（約四十四億五千萬港元），警方檢獲二千五百多顆走私鑽石、四千多卡碎鑽和一百五十八件鑲鑽首飾，拘捕一百二十一人。

　　海關總署指，集團在內地的團夥向境外多間鑽石供應商訂購鑽石，由香港的同黨取貨後，再通過水貨客和粵港兩地牌車輛等途徑，把鑽石從深圳羅湖和皇崗等口岸走私入境，把貨物直接交付貨主，或通過快遞物流方式送到內地其他地方。

　　深圳、北京和上海等十個城市的海關部門，本月起合共出動一千多名警力，分成二百多個行動組展開行動，檢獲二千五百多顆走私鑽石、四千多卡碎鑽和一百五十八件鑲鑽首飾。海關總署稱，將繼續加大查驗監管力度，嚴厲打擊鑽石走私活動。

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