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港大研納米纖維濾芯

2020-09-22 列印
港大研納米纖維濾芯
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　　港大土木工程系本科生團隊成功利用靜電紡絲技術，開發一種由大量納米纖維構成的新型空氣濾芯(圖)，既保證透氣度，對顆粒物的去除更優於現有的口罩濾芯，有望應用於可循環口罩及其他空氣過濾產品。

        團隊設計了一款「三文治」結構的納米纖維濾芯，由兩層外層疏水層以及一層中間過濾層組成。外層由直徑八百到一千納米的粗纖維構成，支撐濾芯；外層可有效阻隔水分；而中間過濾層由直徑一百到四百納米的細纖維構成，可有效捕捉空氣中細小顆粒物與污染物，較普通一次性口罩有更佳過濾表現。若通過酒精潤洗與加熱烘乾，濾芯可維持空氣過濾性能。

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