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美累積逾700萬宗確診

2020-09-22 列印
　　美國昨日新增超過三萬七千宗確診，累計超過七百萬宗病例。全美多所大學九月開學後採取網上、面對的混合模式授課，但未能阻止病毒傳播，陸續有學生確診。其中普羅維登斯學院兩日內有超過八十名學生染疫，學院全面已轉為網上教學，並禁止所有聚會。

　　美國總統特朗普重申，美國很快會有新冠肺炎疫苗面世，但美國廣播公司一項民調顯示，六成九受訪者不信任疫苗的功效，其中超過五成更表示不信任，只有少於兩成人表示有信心。

         此外，內地昨日新增十二宗確診，全屬境外輸入病例。吉林長春一份由俄羅斯入口的冷凍魷魚鬚外包裝，在常規篩查中對病毒檢測呈陽性，當局封存全市相關產品展開源頭調查，並對環境、庫存產品及相關人員進行核酸檢測，結果全部陰性。



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