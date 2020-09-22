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潘曉穎母稱患創傷後遺症 促陳同佳盡快赴台投案

2020-09-22 列印
■陳同佳去年因洗黑錢罪在港刑滿出獄。資料圖片
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　　台灣殺人案疑犯陳同佳去年十月二十三日因洗黑錢罪在香港刑滿出獄，當時表示願意赴台自首，惟至今近十一個月仍未成行。死者潘曉穎的母親接受傳媒訪問時提及陳同佳，指「人在做，天在看，天網恢恢，疏而不漏」，要求對方盡快兌現承諾往台灣投案，「要對得住自己，對得住我哋死去嘅女兒。」

　　潘曉穎母親接受傳媒專訪時指，自己與家人一直在等待對方自首，認為疫情不是其遲遲未能行動的理由。潘母指兩年多來仍常常夢見女兒，更患上創傷後遺症及抑鬱。

　　台灣陸委會上周四被問到陳同佳投案情況時稱，台灣刑事警察局與香港警務處已建立單一聯繫窗口，如陳同佳確定要赴台，隨時可安排。管浩鳴回應稱等兩地可以通關後，會去台灣與律師商討有關回台自首安排。

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