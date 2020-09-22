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房地產協會倡珠海桂山島地 建28萬公私住宅單位

2020-09-22 列印
■香港房地產協會建議珠海桂山島，可分三期填海，以發展住宅、醫療安老等用地。
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　　香港覓地建屋爭議不斷，香港房地產協會昨建議在與大嶼西南分流距離僅約五公里，屬內地水域的珠海桂山島，分三期填海建地，以發展住宅、醫療安老等用地，當中提供約二十八萬個公私營住宅單位，供逾七十萬人居住。

倡參考獅城等地主權模式

　　協會建議參考新加坡淡馬錫、挪威主權基金模式，由粵港澳大灣區成員聯合組成投資基金，以開發土地，開發權由各地政府共同擁有，司法及執法權則由香港代理。

　　協會認為可以興建公路加鐵路兩用大橋連接，由水路到中環及尖沙咀只需三十分鐘。該會又指出，桂山島本身已有十平方公里平坦土地，配合組裝合成建築技術，可解社會燃眉之急。島上的住宅用地應有清晰的置業階梯，四成綠置居、三成居屋、兩成首置盤及一成私樓。

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