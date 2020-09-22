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黃大仙單位傳惡臭 揭情侶雙屍案

2020-09-22 列印
■警員進入大廈調查。
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　　黃大仙上邨公屋單位發生雙屍命案，街坊聞到單位傳出嗅味報警，警員到場破門進入，發現一對疑為情侶倒斃單位內，初步表面無傷痕，未有檢獲遺書，政府化驗人員奉召到場協助調查。

　　案中男死者姓許，三十三歲，女死者姓陳，三十八歲，據悉，許為現場溢善樓案發單位登記戶主，三年前入住。街坊稱，平日見男戶主不良於行，需以電動輪椅或義肢助行，近年才見女事主入住，估計兩死者為情侶關係。昨早十一時許，鄰居聞許的單位傳出異味通知大廈保安報警，消防及警方到場破門進入，發現男女兩人倒臥屋內，救護員檢驗證實均已死亡，但無表面傷痕。警方封鎖現場調查，並正設法聯繫死者親友及調查兩死者死因。

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