案中男死者姓許，三十三歲，女死者姓陳，三十八歲，據悉，許為現場溢善樓案發單位登記戶主，三年前入住。街坊稱，平日見男戶主不良於行，需以電動輪椅或義肢助行，近年才見女事主入住，估計兩死者為情侶關係。昨早十一時許，鄰居聞許的單位傳出異味通知大廈保安報警，消防及警方到場破門進入，發現男女兩人倒臥屋內，救護員檢驗證實均已死亡，但無表面傷痕。警方封鎖現場調查，並正設法聯繫死者親友及調查兩死者死因。
黃大仙單位傳惡臭 揭情侶雙屍案
案中男死者姓許，三十三歲，女死者姓陳，三十八歲，據悉，許為現場溢善樓案發單位登記戶主，三年前入住。街坊稱，平日見男戶主不良於行，需以電動輪椅或義肢助行，近年才見女事主入住，估計兩死者為情侶關係。昨早十一時許，鄰居聞許的單位傳出異味通知大廈保安報警，消防及警方到場破門進入，發現男女兩人倒臥屋內，救護員檢驗證實均已死亡，但無表面傷痕。警方封鎖現場調查，並正設法聯繫死者親友及調查兩死者死因。
海關拘四人 包括酒樓負責人 假恆香月餅 內地製港散貨
中秋節臨近，海關破獲偽冒老牌月餅騙案。海關接獲市民投訴，指元朗一間酒樓以正價恆香月餅的七折優惠，推售月餅及餅券，派員到酒樓及區內一個貨倉調查，檢獲三百四十盒冒牌恆香月餅及二百張假餅券，拘捕一名主腦及酒...
2020-09-22
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專家指為二戰美軍空投水雷 澎湖無人島現疑似解放軍「漂雷」
中台軍事動作頻繁，連群眾都受相關氣氛感染。台媒指，日前有民眾在澎湖東吉嶼西北方的無人島鋤頭嶼發現有顆「疑似水雷」並拍照報告後，澎湖防衞指揮部周日指疑是中國解放軍的「漂雷」，但專家就指應是二戰中美軍的空...
2020-09-22
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美法院頒令暫緩WeChat下架 提訴華人：歷史性勝利
美國商務部早前要求騰訊旗下應用程式WeChat要從美國的流動應用程式平台下架的命令，被法院頒令暫緩。而提訴的華人WeChat用戶組織形容，今次是「歷史性勝利」！不過美國政府可向聯邦第九巡迴法院上訴，司法部表示，正審視法庭判令。 白宮及商務部就暫時未有回應。外電引用法院指，雖然與中國相關的國安威脅一般證據很多，但特定與WeChat相關的證據不多，認為當局在沒有任何明顯替代品的情況下剝奪一個通訊渠道。判詞指，當局對言論自由的限制超過政府的重大利益。 提訴的美國華人WeChat用戶組織指出，是次成功通過法院程序暫緩美方命令的難度其實很高，又指這是對美國華人的「歷史性勝利」。而同樣...
2020-09-22
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全屋間隔寬敞 帝景園高雅闊廳明亮舒適
帝景園為中半山地標豪宅之一，吸引不少富豪擇居。是次介紹的3房1套放盤，實用面積2275方呎，全屋高曠闊落，並採白色及木系裝潢，廳堂中央更裝有水晶吊燈，甚有氣派，大廳外連偌大露台，把中區繁華鬧市盡收眼簾...
2020-09-22
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多間跨國銀行被指涉洗黑錢 全球疫情復發 杜指挫509點
多間跨國銀行被指涉及洗黑錢等醜聞，加上全球疫情有轉壞跡象，外圍股市昨晚普遍下挫。美股杜指剛開市已跌超過400點，其後跌幅迅即擴大至800點。截至本港時間約晚上10時40分，杜指報26782點，跌872...
2020-09-22
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中場線升呢
利物浦和祖雲達斯周日靠一條升級中場線，分別於英超及意甲全取三分。前者在剛上周五加盟的新援中場堤亞高艾簡達拿半場處子登場，錄得七十五次傳送，比對手車路士任何一位球員還要多之下，作客2:0擊敗最終十人應戰的藍獅；老婦人新帥派路首度領軍重用中場韋斯頓麥堅尼和艾朗藍斯，解決球隊中場活力不足的問題，主場3:0大勝森多利亞。 去季紅軍雖首奪英超，但中場人腳單薄，控制和創造力亦略嫌不足，領隊高普千山萬水終在上周五從拜仁慕尼黑簽入堤亞高艾簡拿達加強中場兵力。這名德國籍教頭今仗眼見，藍獅中堅安達斯基斯坦臣上半場末段領紅牌，遂在半場換入擅於控制節奏的堤亞高，迅即全面控制戰局，此子披甲四...
2020-09-22
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【PS5 率先看】Sony PlayStation PS5 明天起網上預售
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 醒胃泰式盛宴
- 奢華版「叉燒」飯
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疫下頒獎禮 紙板觀眾撐場 24歲Zendaya《毒癮》爆冷 榮膺最年輕艾美視后
第72屆艾美獎頒獎禮昨於美國舉行，因應全球被新冠肺炎疫情籠罩，美國多地的確診數字仍居高不下，大會採取多項保持社交距離防疫措施，落力製造娛樂性及表揚在過去一年表現卓越的得獎者。現年24歲的Zendaya...
2020-09-22
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社論——疫中養毛孩 是一生的承擔
疫情持續八個多月，重創本港經濟，不少行業裁員，導致失業率上升，牽連所及，部份寵物也遭殃。愛護動物協會的統計顯示，由一月至七月合共接收一百三十六隻棄養貓狗，其中九隻的主人聲稱，因經濟問題而棄養，佔總個案逾百分之六，比去年同期大升八倍。由於疫情未過去，負面影響將滯後湧現，料持續困擾就業市場，將會有更多打工仔自身難保，他們的寵物更加無運行。經此次疫情考驗，公眾須重新思考飼養寵物所需承擔的責任。 本港家居狹小，不少夫婦選擇不生育卻養貓狗，當經濟環境穩定，飼養不成問題，有人愈養愈多，但經濟一旦逆轉，收入急跌，便難以承擔飼養支出，有人把小動物交給愛護動物協會，由該會尋找新主人，已算有責...
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馬場浮世繪——新馬季月曆今起網上開售
因受新冠疫情影響，馬會決定將本馬季發售賽事月曆的方式，改為網上訂購，以配合保持社交距離。馬迷可於今日正午十二時起，登入https://campaigns.hkjc.com/season-opening...
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