平抑貨價 回饋基層 涉1.6億 兩大超市 勁派現金餐券

超市生意在疫情期間不跌反升，仍向政府申請保就業資助，政府點名惠康和百佳需要提供優惠回饋市民，才可申請第二期的保就業資助。兩大超市昨天回應，惠康宣佈鎖定三百款日常必需品的最低價，為期半年，以惠及全港市民，並向基層社群派發二百萬張現金券及餐券，又捐贈最多五百萬元，總值逾一點二億元。百佳表示，將會向弱勢群體發放每人二百元現金的食物券，總額逾四千萬元。



牛奶公司旗下惠康公佈總值逾一點二億元的「點點心意」回饋社會計劃，包括承諾由九月尾起，未來至少六個月內，維持三百款日常必需品的價格，當中包括食品，人人有份，令全港市民免受通脹影響。百佳發言人強調，即使未來半年有關貨品因貨源或運輸而導致成本上漲，會內部吸納，不會轉嫁給市民。



惠康維持300必需品價格



惠康亦指出，將與慈善團體夥伴合作，未來十個月派發一百萬張現金劵及一百萬張餐劵予有需要的人士，總值超過八千萬港元。另外，在Yuu獎賞計劃當中設立「Yuu Give-Back」回饋計劃，當顧客捐贈積分，惠康亦會捐出同等積分總額，上限五百萬元。



惠康發言人表示，向政府申請保就業，是因為疫情期間增加招聘人手，又在清潔、消毒方面支出更多。發言人明白疫情的影響並非短暫，因此回饋計劃將會一直持續到明年，希望能夠向市民提供持之以恒的支援。另外，為感謝員工的貢獻，他們亦可獲贈現金券。



另外，隸屬屈臣氏集團的百佳昨天宣佈，已申請第二期保就業計劃，提出惠及弱勢群體的回贈計劃已獲政府接納，十月初起透過二十間社福機構，向低收入家庭、長者及傷殘人士派發每人二百元的現金食物券，事前毋須申請，預料逾二十萬人受惠。



百佳夥社福機構推優惠



其中一間受百佳委託的機構，香港基督教女青年會總幹事楊建霞指，疫情下很多基層及低收入家庭陷入失業困境，急需經濟及生活援助。她感謝百佳捐贈食物券，計劃亦覆蓋全港十八區及長者以外的人士，將關愛送到服務受眾手中。



對於兩大超市的行動，工聯會理事長黃國對本報說，政府要求兩大超市回贈市民，僅屬補救措施。他批評政府保就業計劃的審批標準鬆散，即使兩大超市在疫情中賺錢，仍符保申請資格。另外，他認為大企業「搵得到嘅，就唔好申請（補助），盡一啲企業責任。」



翻查資料，牛奶有限公司在第一期保就業計劃，獲批三點九九億元補貼，承諾受薪僱員人數二萬多人。百佳則獲批逾一點六一億元，承諾僱用八千多人。



