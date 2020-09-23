迪士尼周五重開 多項優惠門票買二送一

疫情放緩，政府上周起放寬娛樂場所的限聚令，主題公園得以重開。繼海洋公園開園後，香港迪士尼樂園宣佈在本周五重開，一周五天，逢周二、四關休園，遊客須上網預約入場，入園前要量體溫及戴口罩，並推出港人買二送一門票優惠及酒店折扣等。「奇妙處處通」會員即日起可預約入園，其他遊客由今日中午起即可預約。



香港迪士尼樂園六月中重開不足一個月後，因疫情反彈再次關閉。由於限聚令放寬，園方宣佈本周五重開，初期每周僅開放五天，逢周二和周四關閉，公眾假期及指定特別日子除外，直至另行通知。因應政府要求，園內會實施人數管制，所有遊客均須透過網上登記，須作健康申報，並以有效門票或會員卡，預約到訪日期。



會員攜伴入場減200元



因應特別的營運安排，迪士尼決定延長「奇妙處處通」會員的會籍會員可率先昨日起預約入園，若攜同一名好友入園，該朋友的門票可獲減免二百元；即日起至十一月十五日，迪士尼樂園推出港人門票買二送一優惠，入園更可免費獲贈一個迪士尼頭箍或耳朵帽子。



遊客可以追加優惠，憑官網或樂園正門售票處購買之「三人遊 二人價」奇妙優惠或「好友同行」優惠門票，入園當日升級為「奇妙處處通」，差額可以正價門票計算。



直至明年年初，港人可享留港度假酒店房間優惠，標準客房連兩位指定早餐只需一千三百七十八元起而「奇妙處處通」會員更可免費升級房間等。



園內的排隊區、餐廳、遊樂設施等，將繼續實施社交距離措施及加強消毒，遊客仍可在「自拍點」與迪士尼朋友合照；室內現場表演將會暫停，只會有戶外現場表演。園方亦預告，「奇妙夢想城堡」今年下旬正式開幕，迎接香港迪士尼十五周年慶典。