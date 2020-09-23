無扣安全帶 「靜音扣」瞞警報系統 跑車撼壆翻滾壽星公拋出車慘死

以「靜音扣」代替綁安全帶，等如「搵自己條命較飛」。青沙公路近尖山隧道恐怖奪命車禍，一名男司機與友人慶生之後，駕跑車載女友人返家，途於一彎位疑高速下失控，先撞石壆反彈衝前約一百米，男子被拋出車外慘死，女友人繫上安全帶保命。警方調查發現，跑車司機位安全帶扣位插上一個「靜音扣」插片，懷疑有人沒因扣好安全帶而喪命。



慘死司機姓林，三十五歲，據悉前日為其生日，他與多名友人在大角咀慶生。至昨清晨約五時，他駕駛一部白色跑車，載着三十一歲姓姚女友人返沙田住所，跑車沿青沙公路往沙田方向，駛至尖山隧道口前方約三百米的分岔路口彎位時，疑高速失控猛撼防撞石壆，再反彈回路中，其間跑車一度在路面翻滾約一百米始停下，全車嚴重損毀。意外發生時，司機被拋出車外倒臥馬路，頭部重傷昏迷，女乘客則受傷被困。



警方及消防員接報到場，警方封閉現場部份行車線，救護員為昏迷路面司機急救後送院，惜送抵瑪嘉烈醫院搶救無效，傷重死亡。同車女友人由消防救出，頸部受傷，清醒獲送院，治療後未有性命危險。消息稱，女傷者登車後睡着，幸有繫上安全帶，撞車時才驚醒。



現場路面遺下大攤血漬及事主一隻波鞋，以及肇事跑車脫落的頭尾泵把等零件。警方調查期間，發現司機位的安全帶扣位插上一個俗稱「靜音扣」的安全帶插片裝飾，疑有人用作干擾汽車安全帶的警報系統，使自己未扣上安全帶，汽車也不會發出警號。死者屍體事後由仵工舁送殮房，稍後待法醫剖屍確定死因。



據車輛登記資料顯示，死者並非涉事跑車車主，登記車主姓黎，報住沙田碩門邨，警方將聯絡車主協助調查。據悉，死者任職的士司機，與前妻育有三子女，子女交由居住觀塘區的母親照顧。



