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不扣安全帶傷亡風險增65%

2020-09-23 列印
　　坐車不扣安全帶猶如玩命，一旦發生意外隨時喪命。香港汽車工業學會會長李耀培表示，青沙公路發生的車禍中，肇事司機位安全帶扣上的裝飾叫「靜音扣」的插片裝置，是用作干擾安全帶警報系統，插上後，司機不戴安全帶開車，車的電子設備也不察覺，不會發出警示聲。坐車不扣安全帶，一旦撞車，引致傷亡的機會較有扣上安全帶高出百分之六十五。

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