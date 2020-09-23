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四歲童確診 同病房11人須隔離

2020-09-23 列印
　　本港昨日新增八宗新冠肺炎確診個案，當中五宗為輸入個案，均由印度抵港，其餘三宗為本地關連個案。另外，屯門醫院一名四歲男童初步確診，十一人須隔離檢疫。

　　一名四歲男童前日深夜因有呼吸道感染徵狀，到屯門醫院急症室求診，再轉送兒科隔離病房留醫，之後初步確診。男童本月十八日曾在該院兒科病房逗留近兩小時，當日十名同房病童被界定為密切接觸者需接受十四日隔離檢疫，一名負責清潔病人的運作助理亦需隔離；同房另外六名病童需接受二十八日醫學監察。

　　特首林鄭月娥昨指過去一周本港共錄得六十七宗個案，當中四十四宗是輸入個案，強調本港已實施非常嚴厲的入境防控措施，衛生防護中心正審視高風險地區的名單。

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