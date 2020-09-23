《警察通例》修定今生效「傳媒代表」須新聞處登記

警方昨日去信四個傳媒協會，表明將修訂《警察通例》下「傳媒代表」定義，其中已登記政府新聞處新聞發佈系統的傳媒機構，或國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章、電台和電視廣播機構，所發出的身份證明文件的記者、攝影師及電視台工作人員，才符合定義；持有記協或攝記會員證的工作人員則不包括在內。八個新聞組織發聯署聲明批評是實行官方發牌制度，促警方取消修訂。



警察公共關係科總警司郭嘉銓昨向記者協會、攝影記者協會、新聞行政人員協會、新聞工作者聯會四個傳媒組織發信，提到自去年六月發生的公眾活動，先後發現有自稱記者的人混入人群，涉嫌阻礙警方工作，甚至襲擊警員，表明新定義將更明確清晰，讓前線人員更有效辨識傳媒代表。



八組織：變相官方發牌制度



消息指，有關修訂最快今日生效。包括香港記者協會等八個新聞組織發聯署聲明，指警方單方面作出重大修訂，破壞雙方的關係，要求警方取消修訂，否則將會採取一切可行、必要措施回應。批評修訂變相由官方界定何謂記者，無異於實行官方發牌制度，嚴重影響採訪自由及新聞自由。



浸大新聞系前助理教授杜耀明昨對本報說，警方可直接投訴傳媒的失當行為，並指雙方事前應保持溝通，確保執法和現場報道可同時進行。他憂慮或有部份傳媒日後會自我審查，在報道上嘗試取悅警方。



網體《丘品新聞》總編輯劉瑞欣昨指，一些網媒或因不符合相關定義不獲邀採訪，變相公眾少了角度了解現場情況。



警察隊員佐級協會主席林志偉認為新安排有助專業記者採訪指：「過往看到很多暴亂情況，往往有二、三百人聲稱自己是記者，有多少真真正正是記者呢？我說過相信沒有一半是真正記者。」民建聯立法會議員葛珮帆支持警方修例，促盡快設立中央記者登記制度，將假記者氾濫的風氣「撥亂反正」；曾任記者的立法會議員梁美芬指社會近年對新聞記者抱有懷疑態度，希望有清晰指引界定哪些是真正新聞機構。民主黨立法會議員許智峯認為有關限制很大機會遭到司法覆核。



