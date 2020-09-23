  • 2020年9月23日 星期三
  • 28º
  • 78%
熱門： 滙豐網媒陳振聰迪士尼樂園新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

世衞料明年底有20億疫苗 供應156國家地區

2020-09-23 列印
世衞料明年底有20億疫苗 供應156國家地區
Previous Next

　　全球共有三千一百三十五萬多宗新冠肺炎病例，九十六萬多人死亡。世界衞生組織昨日表示，全球至今共有一百五十六個國家和地區，參與由世衞牽頭的全球新冠肺炎疫苗獲取機制，期望明年年底可推出二十億劑疫苗，公平地發放有關國家及地區。雖然世衞總幹事譚德塞強調，疫苗機制令各國受惠，但中國、法國、德國、俄羅斯和美國等國家，已自行與疫苗製造商達成雙邊協議，拒絕參與機制。

　　此外，韓國總理辦公室一名員工昨日確診，總理丁世均隨後接受檢測，取消所有行程，並接受居家隔離。

　　歐洲多國疫情反彈，英國首相約翰遜公佈多項防疫措施，酒吧、餐廳只可營業至晚上十時，讓球迷入場觀賽的計劃會暫停；無戴口罩或違反限聚令罰款二百英鎊；他指除非情況有明顯改善，否則有關限制或在未來半年都要實施，他指不會再實施全國封鎖，但不排除再收緊。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd