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英跨黨派議員促擴BNO領事保護

2020-09-23 列印
　　英國媒體報道，一班英國跨黨派議員致函外相藍韜文（Dominic Raab），促請政府對因《港版國安法》而被捕的英國國民（海外）護照（BNO）持有人，擴大領事及法律保護。

　　英國《泰晤士報》報道，該批議員要求與藍韜文會面，他們指出，由於中國表明有意阻止涉嫌違反《國安法》者離開香港，因此擴大BNO護照持有人的居留權及提供申請入籍途徑，對於因國安法被捕風險最高者幫助有限。英國在《港區國安法》實施後，為BNO持有人及其家屬提供入籍路徑，但並無擴展至提供領事保護。

　　英國外交部則回應，當政府相信香港人的自由受破壞，將會努力維護香港人的權利。截至今年七月中，已有五萬八千三百三十五名港人申請續領及獲批BNO。

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