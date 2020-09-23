馬逢國落淚哀演藝界支援不足

政府早前宣佈推出涉款二百四十億元的第三輪防疫抗疫基金。但體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國（圖）哽咽批評政府對演藝界的支援不足，透露曾有政府官員建議同業申請綜援，令業界感到涼薄，馬要以紙巾拭淚。演藝界促政府擴大資助範圍，盡快放寬表演場地入場觀眾的限制，將對業界的現金資助擴至自由工作者。



「香港活動及演藝製作界台前幕後大聯盟」昨召開記者會，馬逢國指在第三輪防疫抗疫基金推出前，曾約見政務司司長張建宗並提交二十多項建議，但只有一項獲局部落實。馬更感觸地說：「我有沒有做好我作為議員的角色呢？張建宗司長在電視說一句話我是非常難受，他說希望得不到幫助的朋友、界別能夠識大體。甚麼叫識大體呢？若只說涼薄的話，『攪唔掂就申請綜援』，我真的在政府官員當中聽到這說話。」



政務司司長辦公室發言人澄清，張建宗只提過希望大家能「體諒」，從來沒說過要「識大體」。



