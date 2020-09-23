滙控美國預託證券價格見二十八點三五港元，跌零點三五港元；騰訊則見五百一十點四三港元，跌一點○七港元。
紐約期金報每盎司一千九百零四點六美元，跌六美元；紐約期油則報每桶三十九點四五美元，升零點一四美元。
超市生意在疫情期間不跌反升，仍向政府申請保就業資助，政府點名惠康和百佳需要提供優惠回饋市民，才可申請第二期的保就業資助。兩大超市昨天回應，惠康宣佈鎖定三百款日常必需品的最低價，為期半年，以惠及全港市民...
2020-09-23
TikTok母公司字節跳動與甲骨文及沃爾瑪之間的交易仍未明朗。美國總統特朗普昨日表示，美方已初步同意計劃，如可拯救Tiktok則會拯救，不然的話只可將其關閉。《環球時報》總編輯胡錫進則透露，中方不會批准有關交易，因協議危害中國國家安全與尊嚴。此外，交易各方亦對於協議內容出現不同說法。 胡錫進料中方不會批准交易 美國總統特朗普離開白宮前向記者表示，已初步同意甲骨文及沃爾瑪收購一家新的美國公司以經營TikTok，但他又指，如能夠拯救TikTok就拯救，否則只能將其關閉，強調必須要有全面的安全，形容這非常重要。他早前接受訪問時則說，若字節跳動仍然保持新公司的控制權，華府將不批准相...
2020-09-23
科學家日前表示，北極圈暖化，導致覆蓋北極海的冰層大幅縮小，只有三百七十四萬平方公里，是四十年前有記錄以來，海冰面積第二次低於四百萬平方公里。北極圈海冰覆蓋值最低紀錄為三百四十一萬平方公里，是二○一二年一場季末氣旋風暴導致剩下的海冰解體後造成。 極地野生動物專家兼北極圈嚮導佛曼說，海冰消失也對北極野生動物造成威脅，北極熊、海豹、浮游生物與海藻等無一倖免。冰雪資料中心冰河學家穆恩表示，鑑於北極圈暖化會衝擊全球氣候模式，各地都不應等到海冰值再創新低，才展開行動力抗氣候變化。他說：「如果不想在未來看到更多紀錄，我們就應該盡最大努力改善污染廢棄的排放。」
2020-09-23
新晉屋苑皓畋坐落於九龍豪宅地段何文田，擁有令不少家長趨之若鶩的小學34校網，是次精選該屋苑當中的頂層2房特色戶，實用面積587方呎，裝潢簇新簡約，另連482方呎天台，住戶可靜享戶外私人空間。 ...
2020-09-23
美國新冠疫情轉趨嚴重，削弱市場經濟復甦信心，美股表現反覆。杜指曾跌63點，報27084點；標普500指數升5點，報3286點；納指報10813點，升34點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27...
2020-09-23
橫濱水手的巴西三人鋒線全面着火，其中艾歷利馬連續三輪日聯士哥。今晚聯賽主場對尾二的仙台維加泰，三子有力領軍全取三分，主勝必捧。 （有線602、662台今晚6:30直播） 巴西前鋒組合艾歷利馬、馬高斯祖利亞和祖利亞山度士上輪日聯對烏棲砂岩輪流進襲，令對手後防疲於奔命，結果各建一功率水手大勝3:0，聯賽二連捷。 艾歷利馬打落水狗 三子當中，以艾歷利馬近況最搶鏡，日聯連續三輪有士哥合共貢獻四入球一助攻，今仗勢成維加泰後防心腹大患。 再者，維加泰上一輪作客0:2負FC東京，日聯四連敗狀態低迷，期間後防漏洞百出合共失掉十球之多。該隊聯賽近四次對水手又錄得一和三負不勝，今晚作客...
2020-09-23
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
一眾名模周汶錡、樂基兒及Ana R.等統統升呢幸福媽媽，惜同期的Amanda S.與意大利籍老公Christian Cappelli離婚後，仍在愛情路上兜兜轉轉，雖然7月自爆有新戀情，但至今「神秘男友...
2020-09-23
一名男子昨日清晨駕跑車撞壆，被拋出車外喪命，類似車禍近日接二連三發生。警方調查發現，有人以「靜音扣」插在安全帶扣上，等同違例不佩戴安全帶開車，結果釀成致命事故。這種裝模作樣的不扣安全帶手法，亦常見於小巴、的士、貨車等職業司機，反映部份人安全意識極低，當局必須撥亂反正。 乘客搭小巴或的士，經常見到部份司機以夾子扣安全帶於衣服上，其實並無扣緊。私家車司機違例不佩戴安全帶的情況，亦司空見慣，網上常見一種「靜音扣」，幾十元一個，插於安全扣上，汽車就偵測不到沒有佩戴安全帶，不會發出警號。不少人貪方便，買來使用，其實陷自己於險境。 現行法例也要求小巴和的士乘客必須佩戴安全帶，但不少人視...
2020-09-23
第三場四班一○○○米。「旅遊拿督」踏入在港的第六季，跑了四十二仗，累積了八亞四季，但始終尚未出頭，是不折不扣的處女馬。稍有資歷的馬迷，都明白處女馬絕不宜買W，跑出當抽水算了，然而筆者今次仍選擇逆天而行...
2020-09-23