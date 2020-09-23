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美股中段跌22點

2020-09-23 列印
　　美國周二股市反覆，杜指中段報二七一二五點，跌二十二點；納指則報一○八四一點，升六十二點。

  滙控美國預託證券價格見二十八點三五港元，跌零點三五港元；騰訊則見五百一十點四三港元，跌一點○七港元。

  紐約期金報每盎司一千九百零四點六美元，跌六美元；紐約期油則報每桶三十九點四五美元，升零點一四美元。

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