TikTok母公司字節跳動與甲骨文及沃爾瑪之間的交易仍未明朗。美國總統特朗普昨日表示，美方已初步同意計劃，如可拯救Tiktok則會拯救，不然的話只可將其關閉。《環球時報》總編輯胡錫進則透露，中方不會批准有關交易，因協議危害中國國家安全與尊嚴。此外，交易各方亦對於協議內容出現不同說法。 胡錫進料中方不會批准交易 美國總統特朗普離開白宮前向記者表示，已初步同意甲骨文及沃爾瑪收購一家新的美國公司以經營TikTok，但他又指，如能夠拯救TikTok就拯救，否則只能將其關閉，強調必須要有全面的安全，形容這非常重要。他早前接受訪問時則說，若字節跳動仍然保持新公司的控制權，華府將不批准相...

2020-09-23