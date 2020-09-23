倡通識科維持必修必考檢討小組建議教科書送審

學校課程檢討專責小組昨向教育局提交檢討報告，建議維持通識科必修必考，但建議縮減課程內容，容許學生可選擇不進行獨立專題探究（IES），並考慮將通識科教科書，納入現行的課本送審機制等。有通識科教師認為可釋放部份教與學的壓力。但有立法會議員批評改革是「換湯不換藥」。



報告提到，維持高中課程四個核心科目，以及維持「3322」成績作為大學收生的一般入學要求，但建議縮減通識科的課程內容，把佔兩成分數的IES轉為延伸和選修部份，放榜時與筆試的評級分開，可望即時推行；並建議將已出版的通識科教科書納入送審機制。



報告亦提出恒常檢視該科課程內容，認為新近發生的事件尚在發展，不適宜用作題材，因為未能核實客觀程度及其可靠性。小組亦建議教育局與考評局就考卷擬題、審題和評核，加強共識和合作。



專題探究轉為選修



另外，專責小組亦建議檢視中文科的評核模式，可考慮刪減、精簡或合併說話和聆聽卷。英文科方面，應進一步精簡校本評核安排，並檢視如何在寫作卷更有效評核選修部份。數學科就應盡快分開基礎和非基礎課題，若學生已掌握前者課題，已足以考獲四級。



通識教育會副會長許振隆回覆本報查詢時說，據他了解，新高中課程推出以來，學生的能力及條件不一，縮減IES有助釋放師生的壓力，協助整體學生更能掌握課本內容及考核，「有時老師都唔知點幫學生定題目，對雙方都有壓力。」



立法會議員梁美芬批評保留通識科為必修科的建議，「今次改革仍是想『換湯不換藥』，試問如何確保老師質素、知識及品格，我們要求教育局給清晰交代，亦需要給市民一個信心。」她質疑為何通識科不可以成為選修科。教育局表示會仔細研究報告內容，考評局則認同專責小組提出的建議方向，會仔細研究與公開考試及評核相關的建議。



