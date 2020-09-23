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冒警漢攜「槍」 截查途人被捕

2020-09-23 列印
■冒警漢一度亮出疑似「曲尺手槍」，後證實為氣槍。
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　　警癡持氣槍當街冒警截查途人被捕。一名二十九歲印度裔男子，昨凌晨三時許，途經深水埗長沙灣道及南昌街交界時，被一名男子截停，對方自稱為警員，要求事主出示身份證。事主感到懷疑，要求對方出示警察委任證時，對方卻只能出示其他證件。疑人見事主不允出示身份證遂亮出一個手銬，並展露綁在大腿上的槍袋，其間更一度亮出一支疑曲尺手槍，事主大驚報案求助。

　　警員接報趕至，三十一歲姓謝疑人見警員即將曲尺手槍放地上及束手就擒。警員檢驗曲尺手槍證實是氣槍，而手銬則為塑膠製造，遂以涉嫌冒充警務人員、藏有仿製槍械及藏有攻擊性武器等將其捕及帶署調查。

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