夫妻深宵 直播行騙 網銷假名牌飾物

新冠肺炎疫情下，騙徒也「留家行騙」，利用網上作深宵直播，出售冒牌名貨品，以避海關耳目。關員根據舉報展開調查，放蛇上網試購，日前掩至沙田一個住宅單位，檢獲約二千件懷疑偽冒名牌飾物，包括偽冒的CHANEL、LV等產品，估計市值約十萬港元，一對粉墨登場直播的夫婦被捕。



疫情下，市民多留家避疫，消費模式多在網上進行，騙徒發現有關趨勢，於是設下網購騙局。版權及商標科技罪案調查組指揮官王誌賢表示，海關早前接獲舉報，有賣家在社交平台透過深宵直播，銷售販賣懷疑偽冒名牌耳環、頸巾等飾物或服飾。



海關調查期間，揭發涉案者為一對夫婦，兩人為逃避海關偵查，刻意選擇在深宵時段網上直播，親自上陣推銷，每次直播時間長五至六小時，推介過程中訛稱為最新產品，有興趣顧客的可以即時留言認購。賣家其後會以私訊形式聯絡買家，提供銀行帳戶過數，再以速遞方式送出貨物。



私訊收柯打 速遞貨物



海關部署人員喬裝顧客網上試購成功後，本周一突擊搜查沙田的一個住宅單位，拘捕一對三十歲的夫婦，檢獲懷疑假名牌飾品約二千件，當中包括耳環、頸巾、頭飾等，估計市值約十萬元。冒牌飾物涉及國際知名品牌，包括CHANEL、LV等產品。被捕夫婦接受調查後獲准保釋候查。



海關放蛇搗破



王誌賢指出，騙徒主要針對本地顧客，了解市民避疫留在家中，多了時間上網，故利用直播吸客，以旁白介紹貨品，每次觀看有關直播的人數維持約三十人，高峰期約六十人，假貨售賣約二十至一百港元不等，是正版貨物價格的百分之五，質量不算好。



海關提醒消費者應該光顧信譽良好的店舖及網站，如對貨品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。



根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。