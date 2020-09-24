  • 2020年9月24日 星期四
  • 31º
  • 68%
熱門： 黃之鋒英國BNO胡椒球槍新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

34億洗錢案　再有女董事落網

2020-09-24 列印
■涉案貿易公司女董事，處理過一百次不明的大額交易，涉款四億。
Previous Next

　　海關早前偵破逾三十億元歷來最大宗洗黑錢案，昨天有新發展，關員發現有貿易公司女董事處理過一百次不明的大額交易，涉款達四億元，昨日以涉嫌洗黑錢將她拘捕，整個行動至今一共拘捕七人，案件涉款亦上升至三十四億元。

　　海關表示，被捕貿易公司女董事三十五歲，涉在一八至一九年間在其公司及個人戶口一共處理一百次不明的大額交易，涉及四億元，當中部份交易與早前被拘捕一家五口的洗黑錢家庭有關，海關昨日掩至女董事住所，將她拘捕，調查後准她保釋候查。

　　海關有組織罪案調查科本月十日採取代號「獵影」行動，拘捕六名年二十五至六十二歲男女，包括一家五口及一名本地找換店的持牌人，各人涉嫌前年開始利用個人銀行帳戶協助涉案找換店處理合共超過三十億元來歷不明的款項，行動中檢獲大量文件。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd