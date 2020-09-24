海關表示，被捕貿易公司女董事三十五歲，涉在一八至一九年間在其公司及個人戶口一共處理一百次不明的大額交易，涉及四億元，當中部份交易與早前被拘捕一家五口的洗黑錢家庭有關，海關昨日掩至女董事住所，將她拘捕，調查後准她保釋候查。
海關有組織罪案調查科本月十日採取代號「獵影」行動，拘捕六名年二十五至六十二歲男女，包括一家五口及一名本地找換店的持牌人，各人涉嫌前年開始利用個人銀行帳戶協助涉案找換店處理合共超過三十億元來歷不明的款項，行動中檢獲大量文件。
新冠肺炎疫情下，騙徒也「留家行騙」，利用網上作深宵直播，出售冒牌名貨品，以避海關耳目。關員根據舉報展開調查，放蛇上網試購，日前掩至沙田一個住宅單位，檢獲約二千件懷疑偽冒名牌飾物，包括偽冒的CHANEL...
2020-09-24
全球在新冠肺炎的疫情陰霾及對「新冷戰」一詞的擔憂氣氛下，開展此次的聯合國會議。而中國國家主席習近平亦於首天在會上發表視頻講話。習近平提及新冠肺炎疫情，指各國人民守望相助終會戰勝疫情，又指中方將落實好兩年提供二十億美元國際援助的承諾；同時他指，中國永不稱霸、不擴張，並且無意跟任何國家打冷戰熱戰。 習近平強調，任何國家都不能從別國的困難中謀取利益，從他國的動盪中收穫穩定。如果隔岸觀火，別國的威脅遲早會變成自己的挑戰。要樹立大家庭和合作共贏的理念，相互尊重各國自主選擇的發展道路和模式。 他指，面對經濟全球化大勢，各國必須直面貧富差距、發展鴻溝等重大問題。他強調，國家間有分歧是正常...
2020-09-24
聯合國大會第七十五屆周年會議周二在新冠肺炎疫症大流行、全球經濟嚴重衰退以及東、西方醞釀新冷戰的陰影下揭開序幕。聯合國秘書長古特雷斯呼籲世界各國團結，應付史無前例的難關和挑戰。可惜大會成美國指責中方的現場，特朗普再度抨擊中國在疫情爆發初期刻意隱瞞，又指中方沒有禁飛往海外的航機，導致病毒在世界各地蔓延。中國外交部發言人汪文斌就批評，美方罔顧事實反覆抹黑，只為抗疫不力一事卸責。 聯合國秘書長古特雷斯發表開幕演說時，沒有直接點名提到美國和中國，但他強調，世界各國必須竭盡所能避免新的冷戰爆發。他表示：「我們正朝着非常危險的方向前進。兩個最大的經濟體各有本身的一套貿易和金融規例，也各自...
2020-09-24
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價成交個案，中原區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山海典灣6座高層A室，面積491方呎，兩房間隔，議價後以754萬易手，呎價15356元，據悉，買家為自用客。原業主於02...
2020-09-24
聯儲局繼續「放鴿」，加上體育用品巨擘Nike業績理想，美股杜指早段升過百點。聯儲局繼續發放鴿派訊息，外電引述聯儲局副主席Richard Clarida表示，在出現至少2%的通脹率之前，聯儲局根本不會考...
2020-09-24
去季歐聯盟主拜仁慕尼黑和歐霸王者西維爾，今晚將於匈牙利布達佩斯普斯卡斯球場爭逐歐洲超級盃。前者今仗有射手羅拔利雲度夫斯基克服左小腿傷患正選披甲，相反對手在歐超盃四連敗，故讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（Now643、有線616、656、無線myTV Super301台周五凌晨3:00直播） 拜仁上季以廿一連勝衝線，成為德甲、德國盃和歐聯三冠王，今季德甲首輪即霸氣畢露，主場8:0數史浩克04。上仗獨取一球兩助攻的羅拔仔比賽期間撞傷左小腿肌肉，缺席周一操練，翌日僅跟隊友合練十二分鐘，其餘時間只作個人練習。不過，消息指此子已無大礙今晚可擔正，有利球隊爭標。 西維爾往績全敗...
2020-09-24
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
Neway太子爺薛嘉麟（Ernie）近日捲入版權費風波，但無損Ernie與愛妻諸葛紫岐（Marie）的心情，早前兩公婆3度被《頭條日報》發現到銅鑼灣行名店，其中一日仲帶埋大仔Arthur出街，兩父子玩...
2020-09-24
受疫情打擊而陷入停頓的旅遊業，昨天傳出負面消息。政府決定，不再延長華特迪士尼公司認購竹篙灣一幅土地的優先權，這意味迪士尼樂園短期之內都不會洽購該土地，作為擴建第二期園區之用。鑑於旅遊業前景不明朗，加上迪士尼樂園營運多年來虧多盈少，現在不是提出發展第二期園區的時機，港府暫停竹篙灣土地的認購權，無可厚非。在預計迪士尼樂園中期內不會擴建下，政府和旅遊業要多動腦筋，發展更多深度主題遊，以創意取代旅遊硬件的不足。 其實，本港並非全無新的旅遊基建，東九龍體育館將會落成啟用，而西九文化中心M+亦於明年開幕，有助本港舉辦更多大型演唱會、體育競技活動、演藝文化節目等。目前海洋公園的發展前景不...
2020-09-24
昨晚第二場賽事，方廄「駿爵士」和呂廄「陽明亮亮」終點前鬥至叮噹馬頭，要影相分勝負，結果兩駒平頭冠軍，而當結果公布時，方仔即與威哥互相擊拳道賀，皆大歡喜！不過，今季馬會施行新例，凡是平頭冠軍只當半場頭馬...
2020-09-24