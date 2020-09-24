【邊玩邊學】16個幼兒顔色形狀配對遊戲 趣味學習分辨不同顏色與圖形

全球在新冠肺炎的疫情陰霾及對「新冷戰」一詞的擔憂氣氛下，開展此次的聯合國會議。而中國國家主席習近平亦於首天在會上發表視頻講話。習近平提及新冠肺炎疫情，指各國人民守望相助終會戰勝疫情，又指中方將落實好兩年提供二十億美元國際援助的承諾；同時他指，中國永不稱霸、不擴張，並且無意跟任何國家打冷戰熱戰。 習近平強調，任何國家都不能從別國的困難中謀取利益，從他國的動盪中收穫穩定。如果隔岸觀火，別國的威脅遲早會變成自己的挑戰。要樹立大家庭和合作共贏的理念，相互尊重各國自主選擇的發展道路和模式。 他指，面對經濟全球化大勢，各國必須直面貧富差距、發展鴻溝等重大問題。他強調，國家間有分歧是正常...

2020-09-24