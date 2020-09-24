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【邊玩邊學】16個幼兒顔色形狀配對遊戲 趣味學習分辨不同顏色與圖形

2020-09-24 列印
【邊玩邊學】16個幼兒顔色形狀配對遊戲 趣味學習分辨不同顏色與圖形
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　　家長不妨透過簡單的DIY遊戲方式，幫助小朋友學習一些基礎的認知知識，譬如顏色、形狀、數字等。因為相比起枯燥乏味的練習，遊戲的過程能夠令他們更容易理解和記入腦！

詳情：https://bit.ly/2ZVynxO
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