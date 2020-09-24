﻿竹篙灣地認購權不續期﻿﻿迪士尼二期擴建成泡影﻿

香港迪士尼樂園認購鄰近竹篙灣土地的優先權有效期，於今日屆滿，政府決定不延長，意味迪士尼第二期擴展將落實無期，華特迪士尼公司對政府決定感到極度失望。有旅遊界人士認為，政府應保留用地作旅遊規劃，待日後有機會重提，但有泛民議員促請改為建屋之用。



該竹篙灣用地佔地六十公頃，位於迪士尼樂園東部。根據二○○○年簽訂的《認購權契約》，主題樂園公司（即由政府和華特迪士尼公司為發展和營辦樂園所成立的合營公司）獲批購地優先權，作樂園第二期的擴建。但迪士尼樂園一直未有提出第二期計劃。



商經局指，樂園應專注現有園區的擴建，並推出一系列新遊樂設施，讓樂園繼續成為區內首選旅遊目的地。



迪士尼指極度失望



華特迪士尼公司回應，過去十五年一直堅守承諾，致力投資香港迪士尼樂園，推動旅遊業發展，未來亦會繼續投入資金於現時的擴建計劃。然而，對港府不延續第二期用地認購權有效期，表示極度失望。



該用地除在十年前曾作一些短期活動後，一直被丟空。因應疫情，政府在該用地建立檢疫中心，預料年底前可提供二千個檢疫單位。



旅遊界立法會議員姚思榮相信，迪士尼會將資源投放在上海及大中華區，未必再投資在本港，且迪士尼一直沒有將發展計劃交予政府，將來用地開放投標，可以再公開爭過。他指大嶼山有機場「三跑」、港珠澳大橋及欣澳填海，用地最好保留旅遊用途。



泛民議員促用作建屋



據悉，本地缺地起屋，政府備受公眾壓力，不同政黨認為竹篙灣用地可發展住屋，加上目前經濟環境及疫情下，迪士尼不可能承諾投資。不過，有關用地一直規劃作休閒用途，並有高度限制，交通、社區及水電基建未能支持住宅發展，故政府今次決定，不代表土地日後建屋。



民主黨立法會議員尹兆堅形容，政府是「遲來的覺悟」，樂園營運情況一直不理想，認購擴建該地的可能性低，多次向政府建議用地可改為臨時房屋用途，但政府多次以土地屬性、水電問題為由推托。他擔心用地會繼續「曬太陽」，促政府重新規劃用地，發展成東涌的延伸，料可提供二萬至四萬個單位。



