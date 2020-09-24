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增三病例 未有新感染群組

2020-09-24 列印
增三病例 未有新感染群組
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　　昨天本港新增三宗新冠肺炎確診個案，兩宗為本地關連個案，包括一名四歲男童，他家住屯門建生邨泰生樓，本身有長期病患，上周五曾在屯院兒科病房逗留近兩小時，當日同一病房的十名病童，及一名負責清潔病人洗手間的運作助理被界定為密切接觸者，要接受十四日隔離檢疫。另一宗本地個案家住紅磡福年新樓A座。其餘一宗輸入個案，由英國返港。

　　此外，再多一名八十三歲女病人不治，她七月二十三日因為發燒留醫明愛醫院，其後確診，翌日轉送到瑪嘉烈醫院，病情持續惡化，延至昨午離世。

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