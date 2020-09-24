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桌球館保齡球場 須設隔板

2020-09-24 列印
■食肆仍限最多四人一枱。
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　　政府延長四人限聚及食肆限制等社交距離措施，至下月一日。部份針對遊樂及公眾娛樂場所的措施有所微調，包括桌球館及公眾保齡球場的桌球枱及球道須有足夠距離或有效分隔，否則只可用「隔一張／條，開一張／條」方式開放。由下月一日起，表演場所可有現場觀眾；表演者之間盡可能保持足夠距離或有效分隔，而表演者與觀眾之間，亦要保持足夠距離或有效分隔的情況下表演或綵排。

　　至於四人限聚令、口罩令、餐飲處所內不得有多於四人同坐一桌、酒吧或酒館不得有多於兩人同坐一桌等措施，則繼續維持。

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